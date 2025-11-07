Олег Гончар

Украинская прыгунья с трамплина Татьяна Пилипчук дисквалифицирована на два года за положительный допинг-тест. В её организме обнаружили запрещенное вещество фуросемид — диуретик, который употребляют для быстрого выведения других препаратов.

Об этом сообщается на сайте Национального антидопингового центра Украины, передает Суспільне.

Дисквалификация началась с 17 сентября 2025 года. Пилипчук пропустит весь следующий сезон и точно не попадет на Олимпийские игры-2026 в Милане-Кортине. Фуросемид входит в список S5 WADA (диуретики и маскирующие агенты), санкции за который — от двух до четырех лет, но в этом случае — два года.

Пилипчук — одна из лидеров украинских женских прыжков с трамплина. Она держит два из трех топ-результатов среди украинок на этапах Кубка мира: 39-е место в Оберхофе (2022, нормальный трамплин) и 40-е в Титизе-Нойштадте (2023, большой трамплин). В 2024-м участвовала в юниорском ЧМ, занимая 24-е место.