FIS отказала четырем российским сноубордистам в нейтральном статусе
Отказали из-за нарушения антидопинговых правил
около 1 часа назад
Старший тренер сборной России по параллельным дисциплинам Денис Салагаев рассказал о статусе заявок на нейтральный допуск (AIN) к соревнованиям FIS. Слова тренера привели росСМИ.
FIS отказала Александре Паршиной, Игорю Слуеву, Софии Надыршиной и Яне Ульяновой, мотивируя решение нарушением антидопинговых правил без деталей.
По Полине Каримовой, Есении Степановой и Алексею Соболеву информации пока нет — ждут решения.
Тренеры также в ожидании статуса.
