Еще десять-пятнадцать лет назад спортивную рыбалку в Украине воспринимали в основном как хобби, способное заинтересовать лишь узкий круг энтузиастов. Она существовала и развивалась одновременно с большим спортом, правда не в одной плоскости, а в принципиально разных: без телекамер, без системной поддержки, без ощущения публичности. Сегодня ситуация меняется. Появляются специализированные YouTube-каналы, блогеры, медийные проекты, онлайн-трансляции соревнований. О рыбалке начинают говорить не только на берегу водоемов, но и в цифровом пространстве. Она постепенно выходит за пределы «тихого хобби» и настойчиво формирует свою собственную спортивную культуру.

Юрий Петрович — национальный спортивный судья Украины, эксперт по спортивному рыболовству и многолетний член Украинской федерации спортивного рыболовства — эти изменения случайными не считает. Он наблюдает за ними изнутри отрасли уже более десяти лет: в прошлом — как спортсмен, в настоящем — как профессиональный судья, организатор, координатор и человек, который фактически принимал участие в формировании правил игры.

«Спортивная рыбалка сегодня — это не просто ловля рыбы по правилам. Это стиль мышления, этика и сообщество людей, которые разделяют одинаковые ценности», — говорит Юрий Петрович.

Новая культура спорта

Тот, кто хотя бы раз в жизни был участником соревнований по спортивной рыбалке, прекрасно знает, чем этот вид спорта отличается от рыбалки обычной. В спорте важен не только результат — важен сам процесс: соблюдение регламента, уважение к соперникам, ответственность за каждое действие на воде. Улов обязательно фиксируется, проверяется, контролируется судейской коллегией и становится публичным.

Именно публичность процедур и четкость правил, по словам Юрия Петровича, стали одним из ключевых признаков новой культуры спорта. Господин Юрий знает, о чем говорит, потому что прошел все ступени судейской квалификации — от судьи III категории в 2013 году до национального судьи спорта Украины, звание которого получил в 2018-м. Этот путь сформировал его понимание судейства не как формальной роли, а как институции доверия.

«В рыболовном спорте принцип «поверили на слово» не работает. Существует регламент, а вместе с ним контроль и ответственность. Это дисциплинирует и спортсменов, и судей», — объясняет национальный спортивный судья УФСР.

Медийность как двигатель популярности

В последние годы спортивная рыбалка все чаще появляется в медийном пространстве. Онлайн-контент — от любительских видео до профессиональных разборов тактик и снаряжения — формирует новую аудиторию. Она моложе, активнее, более открыта к публичности, а значит — и к соревнованиям.

«Для многих именно YouTube или социальные сети стали первой точкой входа в спорт», — говорит Юрий Петрович.

Он неоднократно организовывал и судил всеукраинские турниры, в частности Чемпионаты Украины по спиннингу с лодки в 2019 и 2021 годах, Кубок Украины в 2021-м, а также региональные и межрегиональные чемпионаты в Тернопольской, Полтавской и Херсонской областях. Таким образом, Юрий Петрович наглядно видит и внимательно наблюдает за тем, как медиа меняют внутреннюю динамику соревнований.

«Когда у спорта есть не только практики, занимающиеся им, но и зрители, которые его смотрят, он перестает быть закрытым. Это меняет отношение и к спортсменам, и ксудей», — отмечает господин Петрович.

Спорт, который держится на энтузиастах

Несмотря на рост популярности, спортивная рыбалка в Украине до сих пор остается сложным и довольно дорогим видом спорта. Большинство спортсменов, судей и организаторов совмещают участие в соревнованиях с основной работой, так как экипировка, лодки, техника, логистика — все требует значительных финансовых затрат, которые покрываются за свой счет.

Системная государственная поддержка спортивного рыболовства отсутствует. Партнеров и спонсоров организаторы обычно ищут самостоятельно. Именно поэтому в этом спорте особенно важны горизонтальные связи и мотивированные локальные сообщества.

Юрий Петрович — яркий пример того, как в одном человеке сочетается и профессиональное спортивное судейство, и мастерское организаторство, и осознанная ответственность перед обществом. Он не только судья национального уровня, но и основатель Клуба рыбаков города Бережаны — общественной организации, членами которой являются как любители, так и профессиональные рыбаки запада Украины.

Развитие соревновательной культуры — не единственное, что господин Юрий имел в виду, создавая Клуб рыбаков. Не менее важной миссией он считает свою просветительскую деятельность, а именно популяризацию экологического сознания и устойчивых практик в спортивном рыболовстве.

«Это спорт, который держится на людях. На тех, кто готов вкладывать личное время и ресурсы без каких-либо гарантий. Удивительно, но именно это и создает сильное сообщество», — считает Юрий Петрович.

«И швец, и жнец, и на дуде игрец»

Юрий Петрович хорошо знает спортивную рыбалку с разных позиций. В прошлом — спортсмен, затем — судья, а сегодня еще и организатор и координатор многочисленных соревнований в различных регионах — от запада до юга Украины. Он активно сотрудничает с Тернопольской областной федерацией спортивного рыболовства, а также участвовал в организации других спортивных мероприятий. В частности, регат по гребле на байдарках и каноэ в Бережанах в 2020–2021 годах, способствуя тем самым межвидовому спортивному сотрудничеству.

«Когда ты спортсмен, ты думаешь о улове. Когда становишься судьей — начинаешь думать о системе. О том, как сделать так, чтобы правила работали для всех одинаково», — говорит он. Именно этот баланс между спортивным азартом и процедурной ответственностью, по мнению Юрия Петровича, и формирует зрелую и самодостаточную культуру спорта.

За общественную инициативу и активный вклад в социальное и спортивное развитие города, в частности за основание Клуба рыбаков г. Бережаны и организацию детских рыболовных мероприятий, Юрий Петрович получил Благодарность городского головы города Бережаны. За многолетнее сотрудничество, волонтерскую деятельность и помощь в организации городских соревнований — Награду от Бережанской ДЮСШ и Федерации гребли на байдарках и каноэ с подписью мастера спорта Украины Марты Сенькив-Ковбасюк.

«Конечно, это награды не государственного уровня, но они для меня невероятно ценны, — делится господин Петрович. — Потому что это подтверждение того, что я двигаюсь в правильном направлении и приношу пользу тем, кто меня окружает».

Судья с научным бэкграундом

Для Юрия Петровича спортивная рыбалка — это не только соревнования, правила исудейские протоколы, а и пространство для осмысления, анализа и развития. Именно поэтому его деятельность не ограничивается практической работой на водоемах или организацией турниров. Она происходит в том числе и в интеллектуальном измерении.

Юрий Петрович является зарегистрированным автором в международной научной системе ORCID (0009-0007-8982-3669), что подтверждает его вовлеченность в экспертное и исследовательское сообщество. Он регулярно принимает участие в национальных семинарах и судейских тренингах, организуемых Украинской федерацией спортивного рыболовства, где вопросы регламента, судейской этики и развития дисциплины рассматриваются не формально, а как живые, динамичные процессы.

Сфера его научных и профессиональных интересов охватывает спортивный менеджмент, этику судейства, механизмы вовлечения молодежи в спорт, экологическую ответственность в спортивном рыболовстве и межклубное сотрудничество. Все эти темы по сути определяют, каким рыболовный спорт будет завтра — замкнутым или открытым, формальным или живым, коммерческим или исключительно ценностным.

Именно сочетание судейского опыта, организационной работы, общественной активности и аналитического мышления позволяет Юрию Петровичу смотреть на спортивное рыболовство как на целостную систему. Возможно, именно в этом подходе — ключ к будущему рыболовного спорта в Украине: не как временного модного тренда, а как зрелой дисциплины, опирающейся на знания, этику и мощное сообщество.