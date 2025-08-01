Владимир Кириченко

На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре прошла квалификация на дистанции 50 метров вольным стилем у мужчин.

Украинский пловец Владислав Бухов смог выйти в полуфинал, финишировав 11-м с результатом 21,83 с.

Ранее на 100-метровке вольным стилем Бухов не смог выйти в полуфинал. 23-летний украинец показал время 50,43 с, став 47-м по итогам квалификации.

Полуфинал с участием Бухова состоится сегодня в 14.30 по Киевскому времени.

Напомним, китаянка Юй Цзиди – самая молодая пловчиха в истории, которая завоевала медаль на чемпионате мира.