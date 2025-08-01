Бухов – участник полуфинального заплыва ЧМ на 50 м вольным стилем
Украинец показал 11-й результат в квалификации
около 2 часов назад
Владислав Бухов / Фото - Суспільне
На чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре прошла квалификация на дистанции 50 метров вольным стилем у мужчин.
Украинский пловец Владислав Бухов смог выйти в полуфинал, финишировав 11-м с результатом 21,83 с.
Ранее на 100-метровке вольным стилем Бухов не смог выйти в полуфинал. 23-летний украинец показал время 50,43 с, став 47-м по итогам квалификации.
Полуфинал с участием Бухова состоится сегодня в 14.30 по Киевскому времени.
Напомним, китаянка Юй Цзиди – самая молодая пловчиха в истории, которая завоевала медаль на чемпионате мира.