В столичном бассейне Планета Спорт прошел один из самых ожидаемых стартов зимнего сезона. Проект Crazy Challenge, который этим летом установил три национальных рекорда на суточном заплыве, открыл новый этап и собрал на дорожках 84 участника из Киева, Одессы, Харькова, Черкасс, Хмельницкого, Житомира и даже Нидерландов. Событие стало первым большим испытанием скорости в сезоне и подтвердило рост интереса к регулярным соревнованиям в бассейнах.

Соучредитель Crazy Challenge Александр Дьяченко говорит:

«Бассейн дает возможность честно оценить скорость, сравнить собственные результаты и увидеть прогресс. Для нас важно создавать условия, в которых каждый участник чувствует поддержку сообщества и может испытать себя на том уровне, который для него действительно важен. На этот раз соревнования проходили после восьмичасового ночного тревоги в Киеве, а непосредственно перед стартом в бассейне отключился свет и весь заплыв прошел без электричества, однако участники сохранили концентрацию и финишировали, что лишь подчеркивает их стойкость».

Несмотря на сложные условия, участники показали стабильные и убедительные результаты. Среди женщин первые три места заняли: Валерия Ненко – 15 мин. 15 сек., Анастасия Степанчук – 16 мин. 18 сек., Евгения Офат – 17 мин. 8 секунд. Среди мужчин в тройку лидеров вошли Максим Несват – 12 мин. 39 сек, Роман Бенюх – 13 мин. 14 сек., Илья Щелкунов – 14 мин. 3 секунды.

Победительница среди женщин Валерия Ненко рассказывает об участии:

«Самым ярким моментом старта для меня стала атмосфера на дорожках и во время награждения, а самым большим вызовом была подготовка, поскольку привычный бассейн «Гулливер» временно закрыт и на тренировки в другом месте у меня было всего неделя. Несмотря на это, многолетний опыт помог справиться, а общий настрой соревнований заметно повлиял на результат: еще на подъезде к бассейну было видно, как участники делятся эмоциями и радуются победам. Внутри ощущался сильный соревновательный дух и взаимная поддержка, хоть и хотелось бы видеть больше зрителей. Этот старт стал для меня важным новым вызовом, ведь такие дистанции редко встречаются на официальных стартах, и именно поэтому мне интересно участвовать в форматах Crazy Challenge, которые создают по-настоящему уникальные испытания».

А Максим Несват, который финишировал с лучшим результатом среди мужчин, говорит, что вообще попал на соревнования случайно:

«На 1 km by Crazy Challenge я приехал совершенно неожиданно для себя, ведь участие стало подарком от подруги и я фактически не готовился. Просто приехал, проплыл в свое удовольствие и уже на финише понял, что еще и выиграл. Соревнования произвели очень приятное впечатление: организация была четкой, все шло по таймингу, локация создавала комфортное настроение, а сообщество оказалось чрезвычайно дружелюбным и интересным. Было приятно получить призы и почувствовать поддержку людей вокруг. После такого опыта я точно планирую участвовать в следующих стартах, потому что не вижу ни одной причины отказываться от настолько классных событий».

Состав участников показал широкий диапазон опыта и сил. Самым молодым пловцам девять лет, самому старшему — пятьдесят восемь. На старт вышли спортсмены, которые летом преодолевали 12 и 24 часа непрерывного плавания, а также те, для кого участие в 1 km by Crazy Challenge стало новым этапом спортивной истории. К соревнованиям присоединился и действующий военный:

«Совмещать службу и участие в соревнованиях сложно, потому что военнослужащий не может заранее планировать свой график, так что регистрируюсь всего за несколько дней до старта, когда вижу свое расписание. На Crazy Challenge наткнулся случайно, подписавшись на страницу за неделю или две до события, и решил принять участие, потому что для меня важно сохранять движение в жизни и развиваться в спорте. Тренировки сейчас нерегулярны, бассейн не всегда доступен, а кроль требует дополнительной работы, поэтому на старте плыл брассом. Я понимал, что это не даст мне шансов на призовое место, однако показал свой лучший результат в этом стиле — 23 минуты, и это для меня важная личная отметка. На соревнованиях все было организовано четко, атмосфера мотивировала, а наибольшее впечатление произвели участники, которые завершали дистанцию с невероятной настойчивостью. Именно за такими людьми хочется наблюдать и рядом с такими хочется расти».

Во время регистрации и в день старта участники могли сделать вклад в сбор «Гуркіт собирает на 10 авто». Цель инициативы заключается в обеспечении автомобилями подразделений 92 ОШБр, 153 ОмБр, 158 бригады, а также ГУР и НГУ, чтобы военные могли подвозить и передвигаться без риска для жизни.

Зимний сезон продолжается. 31 января Crazy Challenge проведет суточный заплыв в бассейне. Это будет первый длинный старт 2026 года, который откроет новый уровень испытаний для спортсменов и позволит им проверить выносливость в контролируемых условиях бассейна.

По материалам команды Crazy Challenge