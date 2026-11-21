Денис Седашов

Совет FIBA-Европа принял решение оставить в силе отстранение баскетбольных команд из россии и белоруссии от выступлений в европейских турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Кроме того, функционеры продлили действие нормы, согласно которой израильские клубы должны проводить свои домашние матчи на нейтральных аренах.

Напомним, российские и белорусские команды находятся под официальным баном в еврокубках с февраля 2022 года.

Сборная Украины назвала состав на игры против Португалии и Черногории.