FIBA продолжила отстранение российских и белорусских клубов от еврокубков.
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Совет FIBA-Европа принял решение оставить в силе отстранение баскетбольных команд из россии и белоруссии от выступлений в европейских турнирах под эгидой Международной федерации баскетбола. Об этом сообщила пресс-служба организации.
Кроме того, функционеры продлили действие нормы, согласно которой израильские клубы должны проводить свои домашние матчи на нейтральных аренах.
Напомним, российские и белорусские команды находятся под официальным баном в еврокубках с февраля 2022 года.
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