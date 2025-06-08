Алькарас и Синнер провели самый длинный финал в истории Roland Garros
Карлос второй раз подряд стал победителем грунтового Шлема
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Карлос Алькарас победил Янника Синнера в финале Roland Garros.
Матч оказался не только невероятно интересным и интригующим, но и вошел в историю как самый долгий финал в истории грунтового Шлема. Испанец и итальянец провели на корте 5 часов 31 минуту, что почти на час больше предыдущего рекорда. Отметим, что оба теннисиста до этого не проигрывали в финалах Турниров Большого шлема, но эта приятная серия для Синнера уже прервалась.
Напомним, что Коко Гофф стала триумфатором Roland Garros.