Алькарас занял второе место после Джоковича по призовым в сезоне
Испанец дважды представлен в рейтинге
38 минут назад
Карлос Алькарас
Шестикратный чемпион турниров Grand Slam Карлос Алькарас вошел в топ-10 теннисистов с наибольшими призовыми за один сезон. Данные привел портал Tennis.com.
В сезоне-2025 Алькарас заработал $21 354 778, заняв 2-е место. Янник Синнер (Италия) с $19 120 641 — 4-е. Лидер — Новак Джокович ($21 646 145 в 2015-м).
Топ-10 по призовым за сезон:
- Новак Джокович (Сербия) — $21 646 145 (2015)
- Карлос Алькарас (Испания) — $21 354 778 (2025)
- Янник Синнер (Италия) — $19 735 703 (2024)
- Янник Синнер (Италия) — $19 120 641 (2025)
- Энди Маррей (Великобритания) — $16 349 701 (2016)
- Рафаэль Надаль (Испания) — $16 349 586 (2019)
- Новак Джокович (Сербия) — $15 967 184 (2018)
- Новак Джокович (Сербия) — $15 952 044 (2023)
- Рафаэль Надаль (Испания) — $15 864 000 (2015)
- Карлос Алькарас (Испания) — $15 196 504 (2023)