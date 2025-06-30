Михаил Цирук

В понедельник, 30 июня, Украина стартует на Уимблдоне-2025. Начинает в лице лучшей теннисистки Элины Свитолиной, которая уже после 13:00 начнет свой матч первого круга против представительницы Венгрии Анны Бондар. Предлагаем вашему вниманию анонс противостояния.

Главная надежда Украины

В основной сетке нынешнего Уимблдона наша страна будет представлена только четырьмя теннисистками. Для мейджоров последних лет это действительно очень мало, но такова жизнь: Дарья Снигур и Александра Олейникова не смогли преодолеть квалификацию, а Ангелина Калинина не примет участие в турнире из-за травмы.

Так что в одиночном разряде, кроме Свитолиной, будем болеть за Марту Костюк, Диану Ястремскую и Юлию Стародубцеву. Однако трое из четырех украинок проведут свои матчи во вторник, так что сначала сосредоточимся именно на Эллине.

Первая ракетка Украины и 13-й номер мирового рейтинга является огромной фавориткой противостояния, в её победе не сомневается никто. Это и не удивительно: обладательница 18 титулов WTA в последний раз не преодолевала первый круг на Уимблдоне ещё в далёком 2018 году. С тех пор Свитолина выступила на турнире четыре раза, из которых дважды дошла до полуфинала и один раз - до 1/4. Так что лондонский мейджор действительно можно считать одним из коронных и любимых турниров украинки.

В этом сезоне Элина провела всего два матча на траве, дойдя до второго круга турнира в Бад-Хомбург. Для сравнения, другая представительница Украины, Диана Ястремская, успела сыграть аж 8 таких поединков, а Юлия Стародубцева - шесть. Однако вряд ли для теннисистки с таким опытом это может стать какой-то проблемой, тем более в матче против далеко не самой сильной соперницы.

Анна Бондар, которая также провела в этом году всего два поединка на траве, таких достижений даже близко нет. Сейчас она является 75-й ракеткой мира и за свою карьеру никогда не поднималась выше 50 позиции. К своим 28 годам венгерка успела заработать лишь чуть более 2 млн долларов призовых, в то время как показатель на два года старшей Свитолиной уже перевалил за 25 млн.

Титулы WTA Бондар имеет только в парном разряде, а на турнирах серии Большого шлема она никогда не доходила дальше второго круга. Что же касается Уимблдона, то здесь она вообще никогда не преодолевала первый круг, так что будем надеяться на то, что не сделает этого и по итогам противостояния со Свитолиной.

Сравнить текущую форму теннисисток довольно сложно, ведь Свитолина и Бондар выступают на турнирах кардинально разного уровня. Украинка после четвертьфинала Ролан Гаррос провела лишь два поединка, тогда как её соперница дошла до финала турнира в Бари, но это был турнир уровня WTA 125, так что считать его результаты показательными очень сложно. Знаемодное: украинка точно сильнее венгерки, и теперь должна спокойно подтвердить это на корте.

Личные встречи

Единственный в истории поединок Свитолиной и Бондар состоялся совсем недавно - во втором круге нынешнего Ролан Гаррос, где именно украинская теннисистка отправила венгерку домой. Несмотря на то, что Элина одержала победу в двух сетах, оба выдались очень сложными - 7:6; 7:5, и это должно напомнить нам о том, что недооценивать эту соперницу все же не стоит.

Что дальше?

Учитывая, что Элина Свитолина является огромной фавориткой противостояния, можно позволить себе заглянуть в будущее и вспомнить, кто может стать её соперницей во втором круге. Там на самую рейтинговую из украинок может ожидать победительница матча между “коренной” француженкой Варварой Грачевой и беспрапорной квалифаеркой из Беларуси Александрой Соснович. И ту, и другую, безусловно, нужно проходить, однако перед этим необходимо сделать первый шаг, который, надеемся, будет удачным и уверенным.

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