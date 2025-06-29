Маррей собрал идеального теннисиста: в списке – Свитолина и Монфис
Британский теннисист составил образ идеального игрока
18 минут назад
Фото: Getty Images
Двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей собрал «идеального игрока», используя сильнейшие качества ведущих теннисистов, среди которых — Элина Свитолина и её муж Гаэль Монфис.
Подача — Арина Соболенко
Форхенд — Карлос Алькарас
Бекхенд — Элина Свитолина
Мастерство рук — Роджер Федерер
Скорость — Гаэль Монфис
Ментальность — Рафаэль Надаль
По мнению британца, именно эти характеристики сформировали бы идеального теннисиста.
Свитолина улучшила позицию, Калинина — вне топ-100 в обновленном рейтинге WTA.