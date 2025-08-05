Циципас: «Теннис прекрасен не изяществом, а жестокостью»
Греческий теннисист рассказал, что теннис раскрывает спортсмена в моменты наибольшей уязвимости
около 1 часа назад
Греческий теннисист Стефанос Циципас (30 ATP), двукратный финалист турниров Grand Slam, эмоционально высказался о том, что для него значит теннис. Об этом он написал в социальных сетях.
Теннис прекрасен не изяществом, а жестокостью. Он показывает тебя в самом слабом состоянии: ты потеешь, падаешь, тяжело дышишь, задаешь вопросы, на которые не имеешь ответов. И именно в этом находишь что-то настоящее. То, что заставляет снова возвращаться на заднюю линию.
Циципас и Бадоса больше не вместе? Пара отписалась друг от друга в соцсетях.
Поделиться