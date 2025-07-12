Еванс сделал прогноз на финал Швёнтек – Анисимова
Британец назвал фаворитку решающего матча
около 2 часов назад
Британец Даниэль Эванс (154 АТР), поделился своим мнением о финальном матче женского розыгрыша Wimbledon-2025, в котором сойдутся американка Аманда Анисимова и первая ракетка мира Ига Швёнтек из Польши. Слова приводит tennis 365.
По мнению Эванса, именно Анисимова является фавориткой главного матча турнира:
Швентек — одна из лучших теннисисток последних лет, но перед Уимблдоном она не показывала лучшую форму. А вот Анисимова, на мой взгляд, в этом году — самая сильная на траве. Она дошла до финала турнира в Куинсе, хотя и уступила Татьяне Марии в непростом матче. Но то, как она провела этот турнир и вышла в финал, — впечатляет. Считаю, что она победит.
Финал Уимблдона-2025: Ига Швёнтек против Аманды Анисимовой – все, что нужно знать.