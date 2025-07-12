Ирина Павлюк

В субботу будет определена новая чемпионка Уимблдона среди женщин: восьмая сеяная Ига Швёнтек из Польши встретится с 13-й сеяной Амандой Анисимовой из США.

Для бывшей первой ракетки мира Швёнтек победа станет шестым титулом «Большого шлема» в карьере – и первым трофеем любого уровня с момента победы на Ролан Гаррос-2024.

В то же время Анисимова впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема» и в понедельник дебютирует в топ-10 рейтинга WTA.

Это уже восьмой подряд розыгрыш Уимблдона, в котором появится новая чемпионка среди женщин. В последний раз титул удалось защитить Серене Уильямс, которая выиграла седьмое уимблдонское золото в 2016 году.

Когда финал?

Финал женского одиночного разряда состоится на Центральном корте в субботу, 12 июля, в 18:00 по Киеву. Матч будет транслировать Setanta Sports.

A fresh cut ahead of the ladies' singles final 🌱#Wimbledon pic.twitter.com/k5q2DN3ah7 — Wimbledon (@Wimbledon) July 12, 2025

Рейтинговые очки и призовые

Обе финалистки уже гарантировали себе по 1300 рейтинговых очков в зачёт PIF WTA Rankings и гонки до Итогового турнира в Эр-Рияде, а также по 1 520 000 фунтов стерлингов призовых.

Чемпионка получит 2000 очков и 3 000 000 фунтов стерлингов.

Швёнтек перед стартом Уимблдона поднялась с восьмой позиции на четвёртую после выхода в финал в Бад-Хомбурге. В случае победы она поднимется на третье место, а поражение оставит её на четвёртой позиции.

Анисимова в настоящее время занимает рекордное для себя 12-е место в мире. Её прорыв в финал поднимет её на седьмое место, а победа обеспечит ей скачок в топ-5.

Как они попали в финал?

Хотя Швёнтек раньше недооценивала свои шансы на травяных кортах, в этом сезоне она значительно улучшила игру на этом покрытии.

После поражения на Ролан Гаррос, которая прервала её серию из 26 побед, она упала до восьмого места в рейтинге – самой низкой позиции с февраля 2022 года. Но вместо пассивности, она и её команда целенаправленно работали над движениями и подачей для адаптации к траве.

В этом сезоне на траве она выиграла девять матчей – её личный рекорд за год. Она дошла до финала Бад-Хомбурга, где проиграла Джессике Пегуле, а теперь – второй финал на траве, уже на Уимблдоне.

Во время турнира Швёнтек проиграла лишь один сет – во втором раунде против бывшей партнёрши по юниорским парам Кэти Макнелли. После этого она обыграла трёх спортсменок из топ-35 без потери сета, в частности разгромила Белинду Бенчич.в полуфинале — 6:2, 6:0.

Анисимова же год назад проиграла в квалификации Уимблдона после восьмимесячного перерыва в карьере. Однако за 12 месяцев она достигла нескольких новых вершин, демонстрируя лучшую форму в карьере.

В 2024 году она занимала 189-е место в мире, а уже в августе дошла до финала WTA 1000 в Канаде. В феврале 2025-го она выиграла свой первый турнир WTA 1000 в Дохе. С того момента она впервые вошла в топ-20.

Сигналы о потенциальном прорыве на Уимблдоне появились еще после финала травяного турнира в Queen’s Club, где ее остановила лишь опытная Татьяна Мария.

На Уимблдоне Анисимова начала с победы 6:0, 6:0 над Юлией Путинцевой. Ее последние четыре матча были сложными, но мощная игра позволила ей пройти дальше. В полуфинале она одержала громкую победу над первой ракеткой мира Ариной Соболенко — уже шестую в девяти личных встречах.

The moment Amanda Anisimova became a #Wimbledon finalist for the first time ✨ pic.twitter.com/tUBSsFCaoZ — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

Первое личное противостояние

Этот финал станет первой профессиональной встречей Швёнтек и Анисимовой.

Тем не менее, в юношеском туре они уже встречались — в 2016 году на Кубке Федерации среди юниоров (теперь Junior Billie Jean King Cup), где Швёнтек победила Анисимову на пути к командному триумфу Польши над США.

Независимо от результата, победительница завоюет свой первый титул на травяном покрытии. Этим летом обе уже играли в финалах на траве: Анисимова — в Queen’s Club, Швёнтек — в Бад-Гомбурге.

One hand on the Ladies’ Singles Trophy.



Centre Court awaits a spectacle 🌱#Wimbledon pic.twitter.com/2AbRRnqaIK — Wimbledon (@Wimbledon) July 10, 2025

Рекорды и достижения

Ига Швёнтек может одержать 100-ю победу в одиночном разряде на турнирах Grand Slam (из 120 матчей). Она станет самой быстрой теннисисткой после Серены Уильямс, которая достигла этой отметки в 2004 году (100 побед из 116 матчей).

Швёнтек может стать первой польской теннисисткой, которая выиграет Уимблдон в Открытую эру (с 1968 года). До этого финал Уимблдона среди польских участниц достигала лишь Агнешка Радванская в 2012 году.

Сейчас Швёнтек имеет идеальную статистику в финалах турниров Grand Slam – 5 побед из 5. Если она выиграет и этот финал, станет лишь третьей теннисисткой в истории Открытой эры, которая одержала победы во всех первых шести финалах «Шлемов» — после Маргарет Корт и Моники Селеш.

24-летняя Швёнтек также может стать самой молодой женщиной после 20-летней Серены Уильямс в 2002 году, которая выиграла «Шлемы» на всех трех покрытиях. У нее уже есть четыре титула Ролан Гаррос (грунт) и один титул US Open (хард).

Аманда Анисимова может стать первой американкой с титулом на Уимблдоне с 2016 года (Серена Уильямс). Она уже стала первой представительницей США в финале с 2019 года.

В случае победы онастанет самой молодой американкой с титулом Уимблдона после 21-летней Серены Уильямс в 2003 году.

С 1990 года Анисимова – всего лишь четвертая теннисистка, которая победила первую ракетку мира на Уимблдоне на пути к дебютному финалу Grand Slam. До нее это удалось Зине Гаррисон (1990), Марион Бартоли (2007) и Сабине Лисицки (2013).