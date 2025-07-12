Владимир Кириченко

Сегодня, 12 июля, состоится финальный матч Уимблдона-2025 в женском одиночном разряде.

Польская теннисистка Ига Швёнтек (№4 WTA) сыграет против американки Аманда Анисимова (№12 WTA).

Начало матча – не ранее 18.00 по Киеву.

Прямую трансляцию игры можно посмотреть на платформе Setanta и Youtube-канале Setanta Sports.

Это будет первая официальная встреча теннисисток.

Ни одна из финалисток еще не играла в чемпионском матче британского мейджора, для обеих лучшим результатом на Уимблдоне был четвертьфинал (Анисимова – 2022 год, Швёнтек – 2023 год).

Польская теннисистка имеет 5 титулов Grand Slam. Она ни разу не проигрывала в финалах мейджоров. Для американки это первый финал на мейджорах в карьере.