Федерер спрогнозировал победителя полуфинала Wimbledon-2025
Бывший первый номер мира считает, что именно Новак Джокович имеет больше шансов на победу в 1/2 финала
33 минуты назад
Фото: Getty Images
20-кратный чемпион турниров Grand Slam Роджер Федерер поделился своим мнением о будущем полуфинале Wimbledon-2025 между действующим лидером рейтинга ATP Янником Синнером из Италии и сербом Новаком Джоковичем.
На вопрос журналиста, кого он считает фаворитом встречи, легендарный швейцарец ответил коротко, но уверенно:
— Хмм... Новак!
Определились финалистки Wimbledon-2025.