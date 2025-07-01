Владимир Кириченко

Французский теннисист Джованни Мпетши Перрикар (№36 ATP) в матче первого раунда Wimbledon-2025 обновил рекорд турнира по скорости подачи.

21-летний француз в матче с американцем Тейлором Фрицем (№5 ATP) выполнил подачу со скоростью 153 мили в час (246 км/ч) – это самая быстрая подача в истории Wimbledon.

Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году американцем Тейлором Дентом, который в 2010 году выполнил подачу на скорости 148 миль в час (238 км/ч).

Отметим, что матч между теннисистами начался 30 июня, однако он был приостановлен после четвертого сета из-за приближения комендантского часа. На момент остановки встречи счет по сетам – 2:2.

Перрикар выиграл первые 2 сета в матче, а затем потерял преимущество – 7:6 (8:6), 7:6 (10:8), 4:6, 6:7 (6:8).

Матч продолжится сегодня, 1 июля.

Отметим, что на тай-брейке четвертого сета Тейлор уступал Джованни со счетом 1:5, но выиграл 7 из 8 розыгрышей и перевел игру в пятый сет.

После 4 сетов средняя скорость первой подачи Перрикара составляет 137 миль/ч (221 км/ч), он выполнил 33 эйса в матче.

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