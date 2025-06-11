Чемпионка Roland Garros-2025 Коко Гофф высказалась о комментарии арины соболенко после поражения в финале грунтового Шлема. Слова американки приводит btu.org.ua:

Конечно, я понимаю, что она, наверное, была немного эмоциональна после игры, ведь это было тяжелое поражение. Но, честно говоря, когда я вышла на корт, я почувствовала ветер. Мы обе тренировались с закрытой крышей. Я бы хотела, чтобы мы играли с закрытой крышей, если честно, потому что в четвертьфинале и полуфинале я играла с закрытой крышей и, считаю, показывала хороший теннис. Но когда я узнала, что она открыта, и увидела, как ветрено на корте, я поняла, что это будет некрасивая победа. Каждый раз, когда ты играешь с ветром, ты понимаешь, что это не будет идеальный теннис. Я это знала.

Потом я, честно говоря, была немного удивлена ее словами и всеми этими вещами, но сделаю ей поблажку. Уверена, это был просто эмоциональный день, эмоциональный матч. Каждый раз, когда я играю с Ариной, она – настоящий боец. Она сложный соперник. Кажется, наш счет личных встреч 6:5, так что все очень близко. Но я думаю, что я заставила ее играть так, как она играла, что я достала много мячей и перебила много мячей на ее половину.