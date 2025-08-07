Олег Гончар

Бывший американский теннисист Джон Иснер призвал вернуть российским теннисистам право выступать под национальным флагом после победы Карена Хачанова (ATP 16) в полуфинале турнира ATP Masters 1000 в Торонто над Александром Зверевым (ATP 3) со счётом 6:3, 4:6, 7:6.

Об этом Иснер написал в соцсети сразу после матча.

«Могут ли российские теннисисты вернуть свой флаг? Сейчас это выглядит абсурдно». Джон Иснер

С февраля 2022 года российские и белорусские теннисисты выступают на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе без национальных символов из-за военной агрессии против Украины.

Хачанов в финале, который пройдет 8 августа, сыграет с американцем Беном Шелтоном.

Иснер известен рекордом по количеству эйсов и самым длинным матчем в истории тенниса на Wimbledon-2010. Он завершил карьеру в 2023 году.