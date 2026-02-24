Олег Гончар

Международное агентство по вопросам добросовестности в теннисе отстранило от участия в турнирах Марка Кауфмана, Драгиню Вуковича и Милу Масич.

20-летний россиянин Марк Кауфман находится под санкциями с 24 декабря 2025 года из-за несоблюдения регламента. Его апелляцию отклонили. Максимальной позицией спортсмена было 2023-е место в парном рейтинге.

Сербов Драгиню Вуковича и Милу Масич отстранили в декабре 2025 года из-за вероятности серьезного нарушения. Вукович поднимался до 527-го места в одиночном рейтинге, Масич — до 875-го. Апелляцию Масич также отклонено.

На период временного отстранения, которое продлится до завершения расследования, спортсмены не имеют права выступать на турнирах под эгидой ATP, ITF, WTA, а также на соревнованиях национальных федераций и турнирах Grand Slam.