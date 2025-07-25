Олег Шумейко

Известный тренер Горан Иванишевич высказался о завершении сотрудничества с Стефаносом Циципасом. Слова хорвата приводит btu.org.ua:

Мы говорили вчера, никаких обид, мы поблагодарили друг друга. Он решил попробовать еще раз (тренироваться) со своим отцом, и, честно говоря, я искренне в это верю: единственный человек, который может его тренировать, это его отец. Он показывал свой лучший теннис с ним, его отец знает его лучше всего, это семейный проект. Это лучшее решение, я желаю ему всего наилучшего, он слишком хороший игрок, чтобы находиться там, где он есть. И вчера я снова сказал ему, что ничего не изменится, если он не разберется в некоторых вещах в своей голове.

О обвинениях в оскорблениях Циципаса в собственный адрес:

Это было слишком раздутой историей, я не оскорблял его... Я сказал ему все это. Это не было так, будто я говорил это за его спиной. Теперь кажется, что больше ничего нельзя говорить. Я сказал это честно, чтобы вызвать реакцию. Такое это поколение. К сожалению, так оно и есть, все это видят. Он тоже это чувствует и знает. Если ты не готов морально, физически и эмоционально, особенно морально, играть часами против лучших, то у тебя нет шансов играть в теннис. Он не был морально готов играть на Wimbledon. Надеюсь, он найдет свой путь. Желаю ему всего наилучшего, мы знаем его результаты, он не забыл, как играть в теннис.

Напомним, что Циципас снялся с матча первого круга Wimbledon из-за травмы.