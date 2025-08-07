Олег Гончар

Испанский теннисист Карлос Алькарас, который является вторым номером мирового рейтинга ATP, поделился планами на сезон 2025 года.

В комментарии для ATP он отметил, что стремится сохранить высокий уровень игры и усовершенствовать свои навыки.

«Я доволен тем, что делаю, и хочу поддерживать этот уровень. Есть аспекты игры, которые я планирую улучшить, чтобы быть более эффективным в матчах. Но главное — оставаться счастливым, наслаждаться игрой на корте и за его пределами на топовых турнирах». Карлос Алькарас

Ключевой целью 22-летнего испанца на вторую половину сезона является возвращение звания первой ракетки мира к концу 2025 года. На данный момент у испанца не много шансов на это.

Напомним, Алькарас прервал свою 20-матчевую победную серию на Wimbledon.