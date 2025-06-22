Олег Шумейко

Маккартни Кесслер поделилась ожиданиями от финала турнира серии WTA250 в Ноттингеме с Даяной Ястремской. Слова американки приводит btu.org.ua:

Мы уже встречались несколько раз, я хорошо знаю ее стиль. Она агрессивна, отлично играет на траве. Я с нетерпением жду еще одного финала и готова к борьбе.

Напомним, что Юлия Стародубцева не смогла пробиться в основную сетку турнира в Германии.