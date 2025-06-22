Когда состоится финал Nottingham Open?

Финал женского одиночного разряда турнира Nottingham Open состоится в воскресенье, 22 июня, начало в 14:00.

Кто сыграет в финале?

В решающем матче встретятся две несеяные теннисистки — украинка Даяна Ястремская (№46 в мире) и американка Маккартни Кесслер (№42 в рейтинге WTA).

Это будет третья встреча между теннисистками. Текущий счет — 1:1. Последний раз Кесслер побеждала Ястремскую в двух сетах на пути к титулу в Хобарте (Австралия) в начале этого сезона.

Где смотреть финал?

Прямую трансляцию Nottingham Open 2025 можно будет увидеть на платформе setantasports.com.

Даяна Ястремская (Украина)

Мировая №46 вышла в свой седьмой финал WTA в карьере, но этот — первый на травяном покрытии. Если Даяна победит, она станет первой украинкой, выигравшей турнир в Ноттингеме.

Ранее Ястремская уже имела успехи на британской траве: финал Lexus Ilkley Open в 2018 и второе место на Уимблдоне-2016 среди девушек.

В полуфинале Ястремская уверенно обыграла польку Магду Линетт, которая была третьим сеяным номером. Это уже третья посеянная соперница, которую Даяна выбила на турнире. До этого она победила Ольгу Данилович (№9 посева) в первом круге и Лейлу Фернандес (№5), финалистку Eastbourne Open-2024, в четвертьфинале.

Це мій перший фінал з лютого, і перший на траві. Я дуже люблю це покриття, хоч і думаю, що в мене трохи алергія на нього. Я пишаюсь собою і дуже рада, що пройшла у фінал. Дякую за підтримку – мені дуже подобається тут грати!

Маккартни Кесслер (США)

Американка одержала свою первую победу в основной сетке WTA на траве лишь на прошлой неделе на HSBC Championships, где победила британку Френ Джонс в первом круге. Теперь Кесслер выйдет в свой первый финал на этом покрытии.

Путь Кесслер к решающему матчу в Ноттингеме начался с громкой сенсации — победы над первой сеяной Беатрис Хаддад Майей. Далее она остановила Кэти Баултер, которая пыталась выиграть турнир в третий раз подряд.

В полуфинале 25-летняя американка, которая в настоящее время занимает рекордную для себя 42-ю позицию в рейтинге, легко справилась с Ребекой Срамковой (№38 WTA), выиграв 6:4, 6:2 менее чем за 70 минут.