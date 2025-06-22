Финал Nottingham Open 2025: Даяна Ястремская сыграет против Маккартни Кесслер
Украинка поборется за свой первый титул на травяных кортах против американки, которая проводит лучшую неделю в карьере
около 2 часов назад
Когда состоится финал Nottingham Open?
Финал женского одиночного разряда турнира Nottingham Open состоится в воскресенье, 22 июня, начало в 14:00.
Кто сыграет в финале?
В решающем матче встретятся две несеяные теннисистки — украинка Даяна Ястремская (№46 в мире) и американка Маккартни Кесслер (№42 в рейтинге WTA).
Это будет третья встреча между теннисистками. Текущий счет — 1:1. Последний раз Кесслер побеждала Ястремскую в двух сетах на пути к титулу в Хобарте (Австралия) в начале этого сезона.
Где смотреть финал?
Прямую трансляцию Nottingham Open 2025 можно будет увидеть на платформе setantasports.com.
Даяна Ястремская (Украина)
Мировая №46 вышла в свой седьмой финал WTA в карьере, но этот — первый на травяном покрытии. Если Даяна победит, она станет первой украинкой, выигравшей турнир в Ноттингеме.
Ранее Ястремская уже имела успехи на британской траве: финал Lexus Ilkley Open в 2018 и второе место на Уимблдоне-2016 среди девушек.
В полуфинале Ястремская уверенно обыграла польку Магду Линетт, которая была третьим сеяным номером. Это уже третья посеянная соперница, которую Даяна выбила на турнире. До этого она победила Ольгу Данилович (№9 посева) в первом круге и Лейлу Фернандес (№5), финалистку Eastbourne Open-2024, в четвертьфинале.
Це мій перший фінал з лютого, і перший на траві. Я дуже люблю це покриття, хоч і думаю, що в мене трохи алергія на нього. Я пишаюсь собою і дуже рада, що пройшла у фінал. Дякую за підтримку – мені дуже подобається тут грати!
Маккартни Кесслер (США)
Американка одержала свою первую победу в основной сетке WTA на траве лишь на прошлой неделе на HSBC Championships, где победила британку Френ Джонс в первом круге. Теперь Кесслер выйдет в свой первый финал на этом покрытии.
Путь Кесслер к решающему матчу в Ноттингеме начался с громкой сенсации — победы над первой сеяной Беатрис Хаддад Майей. Далее она остановила Кэти Баултер, которая пыталась выиграть турнир в третий раз подряд.
В полуфинале 25-летняя американка, которая в настоящее время занимает рекордную для себя 42-ю позицию в рейтинге, легко справилась с Ребекой Срамковой (№38 WTA), выиграв 6:4, 6:2 менее чем за 70 минут.
Мені здається, трава мені підходить. Я добре подаю і граю агресивно. Я знаю гру Ястремської – вона дуже сильна і небезпечна на цьому покритті. Але я з нетерпінням чекаю на фінал.
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