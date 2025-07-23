Олег Шумейко

Надежда Киченок и Макото Ниномия в первом круге турнира серии WTA250 в чешской Праге обыграли Анджелика Морателли и Нину Стоянович 6:4, 6:4.

За почти полтора часа на корте украино-японский тандем реализовал 2 брейк-пойнта из пяти и 1 раз ошибся при подаче. Итало-сербский дуэт сделал 1 эйс и одну «двойную».

В четвертьфинале соревнований Киченок и Ниномия сыграют с Ивонной Кавалье Реймерс и Марией Казырьовой.

Напомним, что Надежда играет за сборную Украины в финале Кубка Билли Джин Кинг.