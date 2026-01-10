Олег Шумейко

Марта Костюк (WTA, 26) в полуфинале турнира серии WTA500 в австралийском Брисбене победила четвёртую сеянную Джессику Пегулу (WTA, 6) 6:0, 6:3.

За 1 час на корте украинка 4 раза подала навылет, реализовала 4 брейк-поинта из шести и 1 раз подала навылет. Это была шестая встреча теннисисток – Марта одержала победу во второй раз.

В финале соревнований Костюк сыграет с первой ракеткой мира ариной сабаленко.

Напомним, что Элина Свитолина достигла полуфинала соревнований в Новой Зеландии.