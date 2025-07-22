Олег Шумейко

Вторая ракетка Украины Марта Костюк в интервью sport-express.ua собрала свою версию идеального теннисиста.

Кого на сегодня вы считаете лучшей теннисисткой и лучшим теннисистом мира?

Думаю, что Карлос Алькарас и Ига. Конечно, Новак Джокович статистически все равно номер один, ведь он еще действующий игрок, но Алькарас сейчас лучше.

Марта, представьте, что вы можете собрать из конструктора идеальную теннисистку и теннисиста всех времен и народов. От кого возьмете – скорость, от кого – выносливость, от кого – владение ударами, от кого – тактическое мышление, от кого – уверенность в себе?

Интересный вопрос! Хорошо, попробую собрать идеального игрока.

Скорость я бы взяла у Алькараса. Выносливость – у Рафаэля Надаля. Владение ударами – у Роджера Федерера. Тактическое мышление… Здесь сложно выбрать, потому что многие играют очень умно, но, наверное, снова Федерер – за его умение видеть корт и читать игру. Уверенность в себе – у Джоковича.

На этот раз я решила сосредоточиться на мужском теннисе – наверное, потому что на него немного легче смотреть со стороны, не через призму соперничества.

Напомним, что Марта попала в заявку сборной Украины на финал Кубка Билли Джин Кинг.