Радукану после победы над Костюк: «Такие матчи добавляют уверенности»
Эмма поделилась мыслями об адаптации к новому покрытию
около 2 часов назад
Британская теннисистка Эмма Радукану (46 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 500 в Вашингтоне, обыграв в первом круге украинку Марту Костюк (27 WTA). Слова приводит ВТУ.
Такие победы действительно приносят тебе много удовольствия, потому что ты получаешь заряд уверенности. Ты проходишь через определенные напряженные ситуации: играешь тай-брейк, делаешь брейки, выигрываешь матч на приеме... Поэтому я довольна. Марта — сложная соперница, я знаю её с тех пор, когда нам было по 11 лет. В этом году она уже выигрывала у меня, поэтому хорошо записать этот матч на свой счет.
Теннисистка также прокомментировала сложность перехода с травяного покрытия на хард:
Я считаю, что это в целом сложный этап сезона: переход с грунта на траву, а затем с травы – на хард. И это, собственно, первый год, когда я полноценно его прохожу. Я горжусь тем, как мне удается справляться с этим, даже когда я чувствую себя не очень комфортно. Здесь очень «живые» условия: мяч значительно быстрее летит, выше отскакивает по сравнению с травой, и для меня так удобнее. Надеюсь, что со временем, после матчевой практики, я буду чувствовать себя еще лучше.
Костюк продолжила проигрывать в первом круге — на этот раз покинула Вашингтон.