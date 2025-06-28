Олег Шумейко

Людмила Кіченок та Еллен Перес уступили у фіналі турніру серії WTA500 у Німеччині Гуо Ханью та Александре Пановой 6:4, 6:7 (4), 5-10.

За майже 2 години на корті україно-австралійський тандем 3 рази подавав навиліт, реалізував 2 брейк-поінти з шести та 1 раз помилився при подачі. Суперниці зробили 2 ейси, 1 брейк и двічі помилилися при подачі.

Кіченок та Перес отримали суперниць на старті Wimbledon-2025.