Людмила Киченок стала вице-чемпионкой последнего перед Wimbledon турнира.
Украинка в паре с Перес уступили в финале соревнований в Германии
32 минуты назад
Фото: btu.org.ua
Людмила Кіченок та Еллен Перес уступили у фіналі турніру серії WTA500 у Німеччині Гуо Ханью та Александре Пановой 6:4, 6:7 (4), 5-10.
За майже 2 години на корті україно-австралійський тандем 3 рази подавав навиліт, реалізував 2 брейк-поінти з шести та 1 раз помилився при подачі. Суперниці зробили 2 ейси, 1 брейк и двічі помилилися при подачі.
Кіченок та Перес отримали суперниць на старті Wimbledon-2025.
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