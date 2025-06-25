Надежда Киченок не смогла выйти в полуфинал турнира в Германии.
Украинка в паре с Мелихар уступили в трех сетах
около 1 часа назад
Фото: j48tennis.ne
Надежда Киченок и Николь Мелихар в четвертьфинале турнира серии WTA500 в немецком Бад-Хомбурге уступили Го Ханью и александре пановой 6:4, 6:7 (2), 10-12.
За почти 2 часа на корте украино-американский тандем трижды подал навылет, дважды ошибся при подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из восьми. Китайско-российская пара сделала 3 эйса и одну «двойную».
Напомним, что Элина Свитолина получила награду за выступление за сборную Украины.
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