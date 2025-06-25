Олег Шумейко

Надежда Киченок и Николь Мелихар в четвертьфинале турнира серии WTA500 в немецком Бад-Хомбурге уступили Го Ханью и александре пановой 6:4, 6:7 (2), 10-12.

За почти 2 часа на корте украино-американский тандем трижды подал навылет, дважды ошибся при подаче и реализовал 1 брейк-пойнт из восьми. Китайско-российская пара сделала 3 эйса и одну «двойную».

Напомним, что Элина Свитолина получила награду за выступление за сборную Украины.