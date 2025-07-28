Муж Елины Свитолиной Гаэль Монфис прокомментировал поражение в первом круге Masters в Торонто от квалифаера Томаса Барриоса Веры. Слова француза приводит btu.org.ua:

Нечего объяснять, это был последний раз. Пройдет два года, прежде чем я снова смогу играть здесь (соревнование поочередно принимают Торонто и Монреаль), поэтому, скорее всего, я не смогу принять участие в турнире. Очевидно, если я еще буду продолжать играть в теннис, думаю, этот промежуток будет для меня слишком долгим. Считаю, это был последний раз, когда я здесь выступил.

На самом деле, в конце я подумал: «Ну, к сожалению, но, наверное, это последний раз, когда я играл здесь». Не умаляя заслуг моего соперника, это был плохой матч с моей стороны, не тот уровень, которого я стремлюсь достичь, не тот уровень, на котором я хочу играть. Мне нужно стараться работать усердно, почувствовать, как это победное чувство немного возвращается, и стараться не терять веру. Нужно держать голову высоко, хоть это и нелегко, но я буду стараться сделать все, что могу.