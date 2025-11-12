Олег Шумейко

Лоренцо Музетти (ATP, 9) во втором матче на Итоговом турнире ATP одержал первую победу на соревнованиях, обыграв Алекса де Минора (ATP, 7) 7:5, 3:6, 7:5.

За 2 часа 48 минут на корте итальянец 5 раз подал навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из двенадцати и трижды ошибся при подаче. Австралиец сделал 10 эйсов и 2 брейка. Это была пятая встреча теннисистов – Лоренцо победил вчетвертый раз.

В заключительном матче в группе Музетти встретится с Карлосом Алькарасом, а де Минор – с Тейлором Фритцем.

Напомним, что накануне Алькарас победил Фритца.