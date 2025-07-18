Надежда Киченок пробилась в финал парного турнира в Гамбурге
Украинско-японский дуэт одержал победу в двух сетах
22 минуты назад
Украинская теннисистка Надежда Киченок вышла в финал парного разряда на грунтовом турнире WTA 250 в Гамбурге (Германия).
Вместе с партнершей Макото Ниномией из Японии она в напряженном матче победила японско-китайский дуэт Мойоку Утидзиму и Чжэн Сайсай — 6:3, 5:7, [10:8].
Для Киченок это уже второй финал в парном разряде в этом сезоне — ранее в феврале она вместе с сестрой Людмилой дошла до финала турнира WTA 500 в Линце.
Соперников в финале определят пары Юлия Грабхер/Синья Краус и Анна Бондар/Аранча Рус.
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