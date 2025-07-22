Первая ракетка Украины Элина Свитолина высказалась в интервью Суспільне Спорт о встрече четвертьфинала Кубка Билли Джин Кинг с национальной командой Испании:

Я очень рада, что нам удалось квалифицироваться в финальную часть. Это впервые для Украины. Мы готовимся, пытаемся собрать лучшую команду, чтобы не только приехать туда, но и приехать с победой.

Испания не простая, но не самый худший вариант, потому что там есть и США, которые очень сильные. Мы еще не знаем, какая будет команда, какие игроки там будут. Но, все равно, я думаю, что у нас есть хорошие шансы пройти. А дальше уже посмотрим. Это спорт – ты не знаешь, чего ожидать, но можешь только контролировать то, что ты подготовишься на 100%.