Олег Гончар

Украинская теннисистка Александра Олийныкова (WTA 92) в интервью французскому изданию L’Équipe объяснила, почему в течение нескольких лет выступала под флагом Хорватии.

По словам спортсменки, ее семья была вынуждена уехать из Украины в 2011 году из-за политических преследований. Отец Олийныковой открыто выступал против пророссийского президента Виктора Януковича, ему угрожало заключение, а на его офис было совершено нападение. В связи с этим семья получила статус политических беженцев и поселилась в Хорватии.

После Революции Достоинства в 2014 году семья могла вернуться в Украину, но, по словам теннисистки, они потеряли все, что имели ранее. Сейчас Олийныкова арендует квартиру в Киеве и тренируется в Украине. Она отметила, что это дополнительно мотивирует ее показывать лучшие результаты, чтобы не возвращаться без достижений.

Также Олийныкова прокомментировала призовые за участие в первом круге Australian Open — 150 тысяч австралийских долларов (около 86 тысяч евро). Она призналась, что эти средства важны, однако во время войны не чувствует желания тратить их на себя. Многие ее друзья служат в ВСУ, могут получить ранения или лишиться домов, поэтому она старается экономить, чтобы в случае необходимости иметь возможность помочь.

Напомним, в начале Australian Open-2026 Олийныкова уступила действующей чемпионке турнира Мэдисон Киз.