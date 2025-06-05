Определились полуфинальные пары мужского Ролан Гаррос-2025

Первая ракетка мира сыграет с Джоковичем

около 18 часов назад

Лоренцо Музетті / Фото - ATP
Лоренцо Музетти / Фото - ATP
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Владимир Кириченко

На Открытом чемпионате Франции определились полуфинальные пары в мужском одиночном разряде.

Теннис, Roland Garros-2025, полуфинальные пары

Янник Синнер (Италия) – Новак Джокович (Сербия)

Лоренцо Музетти (Италия) – Карлос Алькарас (Испания)

Открытый чемпионат Франции проходит с 25 мая по 8 июня. Общий призовой фонд в мужском одиночном разряде составляет €56,3 млн. Действующим победителем турнира является Карлос Алькарас, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева.

Ранее на турнире определены полуфинальные пары в женском одиночном разряде. Белоруска Арина Соболенко встретится с представительницей Польши Игой Швентек, а француженка Луиза Буассон сыграет с американкой Кори Гауфф.

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ТеннисНовости СпортаЯнник Синнер Карлос АлькарасЛоренцо МузеттиНовак Джокович

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