Наоми Осака поделилась мыслями о победе в четвертьфинале турнира серии WTA1000 в канадском Монреале над Элиной Свитолиной. Слова японки приводит btu.org.ua:

Сейчас я чувствую себя очень счастливой. Очевидно, что после Уимблдона я была сильно разочарована. Потом я просто отпустила свои ожидания, и вот мы здесь. Поэтому я считаю это несколько ироничным, но я счастлива. Я очень доверяю себе. Я доверяю своей физической форме. Я не отдаю соперницам много легких очков, или по крайней мере стараюсь этого не делать, и смотрю, что из этого выйдет. Это интересно, но я не знаю, как это работает.

В спорте всегда есть эта дилемма: ты счастливее из-за того, что побеждаешь, или начинаешь побеждать, потому что чувствуешь себя счастливее? В последний раз в этом сезоне я была такой же спокойной и уверенной, возможно, на Australian Open. Просто бывают такие турниры, когда ты приезжаешь и чувствуешь, что хорошо поработала на тренировках, и это добавляет тебе уверенности. Сейчас у меня именно такие ощущения.

Что я думала накануне матча против Свитолиной, которая выиграла свои предыдущие поединки за час? Я никогда не переживаю из-за статистики человека, с которым играю. Я знаю, что все очень сильные. Я играла с ней несколько раз ранее и знаю, что она одна из лучших бойцов в Туре, поэтому я просто ожидала тяжелого матча. Больше всего я довольна тем, как я улучшила на тренировках свою физическую подготовку. Это, на мой взгляд, очень помогло мне сегодня против Элины, потому что я знаю, что она одна из тех теннисисток в Туре, кто двигается лучше всех и кто также часто возвращает тебе мячи. Я чувствовала, что ей придется буквально вытолкнуть меня с корта, если она хочет выиграть. Так что в этом плане для меня все сложилось хорошо.