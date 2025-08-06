Владимир Кириченко

Американская теннисистка Мэдисон Киз (№8 WTA) потерпела поражение в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Монреале.

Киз со счетом 1:6, 4:6 уступила датчанке Кларе Таусон (№19 WTA) из Дании.

Матч длился 1 час и 13 минут. Это была их вторая очная встреча – Киз еще не выиграла ни одного сета у Клары.

Таусон второй раз в сезоне и за карьеру вышла в полуфинал турнира категории WTA 1000. В общем, это седьмой полуфинал турнира WTA в ее карьере и четвертый – в этом сезоне. Также это вторая подряд победа 22-летней теннисистки над игроками из топ-10.

Напомним, что Клара, которая не проиграла еще ни одного сета на турнире, в 1/8 финала одолела Игу Швёнтек (№3 WTA).

В полуфинале Таусон сыграет против японки Наоми Осаки, которая обыграла украинку Элину Свитолину.