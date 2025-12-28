Овчаренко проиграл финал турнира ITF в Анталии
Украинец уступил в двух сетах
около 1 часа назад
Александр Овчаренко
Украинский теннисист Александр Овчаренко (ATP 528) уступил в финале турнира ITF M15 в Анталии (Турция) румыну Драгошу Николае Мадарашу (ATP 676).
Матч завершился со счетом 3:6, 0:6 в пользу румына.
Игра длилась 80 минут, за которые украинец почти не имел шансов победить.
Для 24-летнего Овчаренко это был первый финал турнира ITF в одиночном разряде в 2025 году. В целом в карьере украинца 13 финалов и шесть титулов.
