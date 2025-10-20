Российская теннисистка Тимофеева сменила спортивное гражданство
Нейтральная теннисистка из России будет представлять другую страну
около 1 часа назад
Мария Тимофеева
21-летняя теннисистка с российским паспортом Мария Тимофеева сменила спортивное гражданство на узбекское.
О переходе Тимофеевой под флаг Узбекистана сообщили в WTA.
19 октября теннисистка выиграла турнир ITF W75 в Кинта-ду-Лагу (Португалия). Это ее второй титул на уровне W75.
Ранее Дарья Касаткина сменила гражданство на австралийское.
Тимофеева также выигрывала юниорский Roland Garros-2021.
Поделиться