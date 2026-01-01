Олег Гончар

Даниил Саркисян (ATP 1094) официально изменил спортивное гражданство с российского на армянское.

19-летний теннисист ранее представлял Россию, теперь выступает под флагом Армении. Об этом сообщает Sportaran со ссылкой на официальный сайт ATP.

В профилях спортсмена на сайтах ATP и ITF уже указано новое гражданство.

Саркисян уже провел первый турнир за Армению — ITF M15 в тунисском Монастире, где во втором круге проиграл испанцу Бернардо Мунку Меси (ATP 1375) 4:6, 4:6.

Родившийся в Перми, Саркисян в 16 лет переехал в Испанию и тренировался в академии Рафаэля Надаля. За карьеру заработал около $11 тыс. призовых и дважды играл в финалах ITF.