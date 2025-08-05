Олег Шумейко

Елена Рыбакина прокомментировала победу над Мартой Костюк в четвертьфинале турнира серии WTA1000 в канадском Монреале. Слова представительницы Казахстана приводит btu.org.ua.

Два года назад ваш четвертьфинал в Монреале длился более трех часов. Сегодня матч был совершенно другим. Поможет ли вам дополнительная свежесть перед полуфиналом?

Конечно, сейчас я чувствую себя намного лучше. Тогда я тоже показала хорошую игру, но нам не повезло с погодой и нам пришлось долго ждать. Сейчас большая разница, я довольна тем, как играю на этом турнире, и надеюсь, что смогу продолжить так же в полуфинале.

Победа всегда приятна, но есть ли разочарование, когда матч заканчивается из-за отказа соперницы из-за травмы?

Да, конечно, это не самый приятный финал матча. Думаю, никто не хочет заканчивать матч таким образом, но мы сыграли хотя бы один сет. Могу сказать, что на задней линии я чувствовала себя довольно хорошо. Были некоторые проблемы на подаче, но над этим я еще поработаю завтра.

Да, Марта – сложная соперница, и она всегда борется. Желаю ей как можно скорейшего выздоровления, потому что знаю, как это трудно, когда впереди большие турниры.

У вас были брейк-пойнты в каждом из четырех геймов на подаче соперницы в первом сете. Это вас удивило?

Не скажу, что удивило, потому что такое может случиться, но она также может быстро изменить ход игры, и так и было в конце. У меня было много шансов, использовала не все, но в итоге справилась, поэтому результатом удовлетворена.

Напомним, что Элина Свитолина в 1/4 финала соревнований встретится с Наоми Осакой.