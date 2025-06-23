Сачко потерял позиции в рейтинге ATP, Джокович покинул топ-5
Дрейпер приблизился к тройке лучших
8 минут назад
ATP на своём официальном сайте опубликовал обновлённый рейтинг организации.
Виталий Сачко сохранил статус первой ракетки Украины, опустившись на 213-ю позицию.
Итальянский теннисист Янник Синнер продолжает возглавлять мировую классификацию.
Обновлённый рейтинг ATP:
1. Янник Синнер (Италия) – 10430 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) – 9300
3. Александр Зверев (Германия) – 6500
4 (6). Джек Дрейпер (Великобритания) - 4650
5 (4). Тейлор Фриц (США) – 4635
6 (5). Новак Джокович (Сербия) – 4630
7. Лоренцо Музетти (Италия) – 4140
8 (9). Хольгер Руне (Дания) – 3530
9 (11). Даниил Медведев - 3420
10. Бен Шелтон (США) – 3170 ...
213 (209). Виталий Сачко (Украина) – 262
347 (334). Александр Овчаренко (Украина) – 142
348 (359). Олег Приходько (Украина) – 142
444 (450). Алексей Крутих (Украина) – 99
453 (462). Вадим Урсу (Украина) – 94
464 (463). Эрик Ваншельбойм (Украина) – 92
484. Юрий Джавакян (Украина) – 85
Ранее стал известен соперник Сачко на старте квалификации Wimbledon-2025.