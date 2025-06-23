Стал известен соперник Сачко на старте квалификации Wimbledon-2025
Украинец сыграет против 209-й ракетки мира
около 1 часа назад
Виталий Сачко / Фото - БТУ
Украинский теннисист Виталий Сачко (№209 ATP) сыграет в квалификации на Wimbledon-2025.
В первом раунде отборочного турнира 27-летний украинец встретится с представителем Казахстана Байбитом Жукаевым (№209 ATP).
Квалификация начнется в понедельник, 23 июня. Матч запланирован на 14.30.
Чтобы пройти в основную стадию турнира – нужно выиграть 3 матча квалификации.
Основной раунд британского мейджора пройдет с 30 июня по 13 июля.
Напомним, в июне на турнире в Чехии Сачко победил тогда еще 19-ю ракетку мира.
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