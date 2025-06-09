Сачко піднявся на 20 позицій у рейтингу ATP, Сіннер залишився першою ракеткою світу
В топ-10 оказался американец Пол
около 3 часов назад
ATP на своём официальном сайте опубликовал обновлённый рейтинг организации.
Виталий Сачко сохранил статус первой ракетки Украины и поднялся на 205-е место.
Итальянский теннисист Янник Синнер продолжает возглавлять мировую классификацию.
Рейтинг ATP по состоянию на 9 июня:
1. Янник Синнер (Италия) – 10 880 очков
2. Карлос Алькарас (Испания) – 8 850
3. Александр Зверев (Германия) – 6 385
4(5). Джек Дрейпер (Великобритания) – 4 800
5(6). Новак Джокович (Сербия) – 4 630
6(7). Лоренцо Музетти (Италия) – 4 560
7(4). Тейлор Фриц (США) – 4 485
8(12). Томми Пол (США) – 3 510
9(10). Хольгер Руне (Дания) – 3 440
10(9). Алекс де Минор (Австралия) – 3 285
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205 (225). Виталий Сачко (Украина) – 264
334 (347). Александр Овчаренко (Украина) – 156
343 (326). Олег Приходько (Украина) – 150
446 (448). Алексей Крутых (Украина) – 99
459 (458). Вадим Урсу (Украина) – 94
485 (484). Юрий Джавакян (Украина) – 85
501 (508). Эрик Ваншельбойм (Украина) – 79
Напомним, испанец Карлос Алькарас в финале Roland Garros в пятиматчевом триллере обыграл Синнера.