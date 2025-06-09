Сачко піднявся на 20 позицій у рейтингу ATP, Сіннер залишився першою ракеткою світу

В топ-10 оказался американец Пол

около 3 часов назад

Яннік Сіннер / Фото - АТР
Янник Синнер / Фото - АТР
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Владимир Кириченко

ATP на своём официальном сайте опубликовал обновлённый рейтинг организации.

Виталий Сачко сохранил статус первой ракетки Украины и поднялся на 205-е место.

Итальянский теннисист Янник Синнер продолжает возглавлять мировую классификацию.

Рейтинг ATP по состоянию на 9 июня:

1. Янник Синнер (Италия) – 10 880 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) – 8 850

3. Александр Зверев (Германия) – 6 385

4(5). Джек Дрейпер (Великобритания) – 4 800

5(6). Новак Джокович (Сербия) – 4 630

6(7). Лоренцо Музетти (Италия) – 4 560

7(4). Тейлор Фриц (США) – 4 485

8(12). Томми Пол (США) – 3 510

9(10). Хольгер Руне (Дания) – 3 440

10(9). Алекс де Минор (Австралия) – 3 285
...
205 (225). Виталий Сачко (Украина) – 264

334 (347). Александр Овчаренко (Украина) – 156

343 (326). Олег Приходько (Украина) – 150

446 (448). Алексей Крутых (Украина) – 99

459 (458). Вадим Урсу (Украина) – 94

485 (484). Юрий Джавакян (Украина) – 85

501 (508). Эрик Ваншельбойм (Украина) – 79

Напомним, испанец Карлос Алькарас в финале Roland Garros в пятиматчевом триллере обыграл Синнера.

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ТеннисНовости СпортаЯнник Синнер Карлос АлькарасВиталий Сачко

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