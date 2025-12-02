Олег Гончар

Международное теннисное агентство целостности (ITIA) подтвердило, что Серена Уильямс внесена в список допинг-тестирования с 6 октября 2025 года. Это означает, что она доступна для внесоревновательных проверок и должна заявлять о местонахождении.

По правилам WADA, для возвращения после отставки спортсменка должна быть в пуле как минимум 6 месяцев. Таким образом, Уильямс может соревноваться с апреля 2026-го, вероятно, на US Open или Australian Open.

Представитель ITIA Адриан Бассетт отметил, что Серена сама захотела вернуться в пул.

WTA и USTA не комментируют решение Серены.

Уильямс завершила карьеру в 2022 году, а последний матч провела на US Open-2022.

Сестра Серены Венус Уильямс, которой 45 лет, вернулась в июле после 16 месяцев перерыва.