Синнер не програл ни одного сета на пути к своему первому финалу на Roland Garros

Владимир Кириченко

Трехкратный победитель турниров Большого шлема, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал на Открытом чемпионате Франции.

Вчера, 6 июня, в полуфинале Roland Garros-2025 итальянец в трех сетах обыграл 24-кратного чемпиона мейджоров серба Новака Джоковича – 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).

За шесть матчей на французском мейджоре Синнер не проиграл ни одного сета. Он провел один тай-брейк с Джоковичем. Пять геймов в одном сете смогли выиграть только Новак, француз Артур Риндеркнеш и казахстанец Александр Бублик.

За титул Янник поспорит с четырехкратным победителем Шлемов, второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.