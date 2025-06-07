Синнер не програл ни одного сета на пути к своему первому финалу на Roland Garros
До тай-брейка с итальянцем дошел только легенда тенниса
около 9 часов назад
Янник Синнер / Фото - BBC
Трехкратный победитель турниров Большого шлема, первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер впервые в карьере вышел в финал на Открытом чемпионате Франции.
Вчера, 6 июня, в полуфинале Roland Garros-2025 итальянец в трех сетах обыграл 24-кратного чемпиона мейджоров серба Новака Джоковича – 6:4, 7:5, 7:6 (7:3).
За шесть матчей на французском мейджоре Синнер не проиграл ни одного сета. Он провел один тай-брейк с Джоковичем. Пять геймов в одном сете смогли выиграть только Новак, француз Артур Риндеркнеш и казахстанец Александр Бублик.
За титул Янник поспорит с четырехкратным победителем Шлемов, второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом.