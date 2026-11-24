Бывший украинский теннисист Сергей Стаховский рассказал о своем опыте сотрудничества с Элиной Свитолиной (6 WTA) во время Итогового турнира WTA.

По словам экс-игрока, наблюдать за матчами из тренерской зоны эмоционально сложнее, чем самому выходить на корт, однако высокий профессионализм и самостоятельность Свитолиной значительно облегчают задачи ее команде. Слова приводит Суспільне Спорт.

Эмоции тяжёлые, потому что когда ты не контролируешь то, что происходит на корте, а привык сам быть частью игры, то сложнее стоять в стороне и просто наблюдать.

Но с другой стороны, с Элиной невероятно легко. Она профессионал, которая умеет самостоятельно принимать решения. Она слушает чужое мнение, анализирует его и делает выбор, который считает правильным. Главное, что она готова нести за эти решения ответственность.

Для тренера или помощника в такие моменты критично важно дать правильный посыл и направление, а как его воплотить — решает уже она сама. Я уверен, что у неё впереди ещё много побед, которые мы увидим в следующем году.