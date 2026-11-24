Таран завоевала золото чемпионата Европы U-23 по боксу
В финале украинка победила представительницу Турции
Украинская боксерша Анастасия Таран завоевала золотую медаль в весовой категории до 70 кг на чемпионате Европы U-23 в хорватском Порече.
В решающем поединке турнира уроженка Днепра досрочно победила представительницу Турции Ёнджу Гюль Йылмаз.
На пути к финалу Таран провела еще два успешных боя — в четвертьфинале украинка единогласным решением судей преодолела немку Юле Вох (5:0), а в полуфинале оказалась сильнее ирландки Сиофры Лоулесс раздельным решением судей (3:2).
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