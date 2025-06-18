Стародубцева не смогла выйти во второй раунд турнира WTA 250 в Ноттингеме
Украинка уступила Кристине Букше
около 3 часов назад
Юлия Стародубцева / Фото - Facebook
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№68 WTA) завершила выступление на травяном турнире WTA 250 в Ноттингеме.
В первом раунде Юлия со счетом 3:6, 3:6 проиграла испанке Кристине Букше (№107 WTA).
Матч длился 1 час 31 минуту. Стародубцева, попавшая в основную сетку статуса лаки-лузера, 1 раз подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 1/5 брейк-пойнтов.
Букша лидирует в личных встречах со счетом 2:0.
Напомним, украинка Элина Свитолина отложила старт травяного сезона.