Страхова вместе с россиянкой выиграла турнир в Эдмондсе
Украинка во второй раз играет в паре с россиянкой после вторжения
около 1 часа назад
Валерия Страхова
30-летняя украинская теннисистка Валерия Страхова вместе с нейтральной теннисисткой с российским паспортом Анастасией Тихоновой одержали победу на турнире WTT W100 в Эдмонде, США.
В финале теннисистки обыграли австралийку Оливию Гадекки и польку Оливию Линцер со счетом 6:3, 6:7, 10:8.
Страхова, которая является уроженкой Керчи, не впервые играет в паре с россиянками после начала полномасштабного вторжения в Украину. Ранее она играла с Еленой Приданкиной. Отметим, что в 2022 году были слухи, что Страхова тренируется в России.
Напомним, украинка разгромно проиграла на старте турнира в США.
